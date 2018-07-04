Смерть звезды КВН обрастает тайнами

Смерть звезды КВН на прокурорской даче обрастает тайнами

Появляются все новые версии гибели Аслана Алборова. По некоторым данным, трагедия произошла на даче бывшего прокурора. Источники считают, что именно этим объясняется тот факт, что детали происшествия замалчиваются.

Сотрудники Следственного комитета во Владикавказе сообщили представителям СМИ, что тело Аслана нашли 4 июля ранним утром в коттедже на базе отдыха. База, расположенная в Ирафском районе, называется "Порог неба". Было ли это самоубийство — пока неясно, причина смерти устанавливается.

В то же время, работников турбазы эти сообщения удивляют. По их словам, все случилось на частной даче, которая находится неподалеку. Это подтверждают и жители близлежащего поселка Стур-Дигора.

"Все произошло на даче бывшего прокурора Анатолия Дзидзоева. В коттедже отдыхал Алборов с племянницей Дзидзоева. Девушка не являлась его женой. Просто подруга. Они выпили. Поссорились. По слухам, он психанул, избил ее. Потом выбежал на улицу. Через некоторое время она вышла за ним. И обнаружила его тело около гаражей", — рассказала собеседница корреспондента "МК".

Друзья Алборова не в курсе подробностей — или же не желают о них распространяться. Один из приятелей высказал предположение, что причиной смерти могли быть проблемы с сердцем. Была ли у звезды КВН жена — приятель точно не знает, "вроде была, гражданская". В версию о самоубийстве Аслана друзья не верят.

В то же время, коллега Алборова Сослан Плиев, который одним из первых сообщил о трагедии, уверен, что речь идет о суициде. При этом он сообщил изданию "СтраХит", что Алборов недавно женился.

"Это случилось сегодня в 4 часа утра, никаких версий нет, даже записки посмертной не нашли. Единственное, что я хотел бы — это воздержаться от лживых версий. У человека было все было нормально, творчество, работа. Он был женат, относительно недавно женился… У него все было в порядке, все шло в штатном режиме, я это точно знаю", — приводит слова Плиева издание.

Коллега Алборова подчеркнул, что нет никаких тайн — просто надо учитывать специфику региона, друзья Аслана не хотят, чтобы распространялись недостоверные слухи. По словам Плиева, жена Алборова, Фатима, готова сама дать комментарий для СМИ — но только после похорон.