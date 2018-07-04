Подозрительные лица: три новые жертвы Спейси

Еще трое мужчин обвинили двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Спейси в домогательствах. Все случаи произошли в Великобритании . В общей сложности, в Соединенном Королевстве идет шесть разбирательств в отношении кинозвезды.

В отношении неоднократно обвиненного в сексуальных домогательствах американского актера Кевина Спейси возбуждено еще три дела в Великобритании. Скотланд-Ярд принял еще три заявления против артиста.

По данным американского портала TMZ, один из обвинителей заявил о случае домогательства со стороны актера еще в 1996 году.

Вторая возможная жертва утверждает, что Спейси нарушил закон в 2008 году в пригороде Лондона, где располагается театр Old Vic, художественным руководителем которого с 2003 года в течение 11 лет был Спейси.

Третий случай произошел в 2013-м в городе Глостер. По утверждению мужчины, актер напал на него с целью сексуального насилия.

Все трое обвинителей предпочли не называть своих имен.

Скотланд-Ярд начал расследования в связи с заявлениями пострадавших. Таким образом, в общей сложности на территории Великобритании проходит уже шесть разбирательство в отношении двукратного обладателя премии «Оскар».

Подобные расследования ведутся и на родине актера в США

Полицейские управления Лос-Анджелеса , штат Калифорния, и штата Массачусетс также проводят разбирательства.

Что касается театра Old Vic, которым руководил Спейси, то в ноябре 2017 года совет директоров учреждения объявил, что сразу 20 человек обвинили актера в сексуальных домогательствах. Орган управления театром принес извинения перед жертвами и отметил, что столь поздние заявления последовали из-за своеобразного «культа личности» вокруг именитого Спейси, который пугал актеров театра долгое время.

Начало падению знаменитого актера положили обвинения в домогательствах со стороны его коллеги Энтони Рэппа в октябре прошлого года. Рэпп заявил, что подвергся харассменту еще в 1986 году в 14-летнем возрасте.

«Я глубоко уважаю и восхищаюсь Энтони Рэппом как актером. Я более чем шокирован этой историей. Я честно не помню этой встречи, она должна была быть около 30 лет назад», — написал Спейси в своем публичном заявлении.

Затем последовали обвинения от других мужчин, в том числе и в Англии, где Спейси очень часто бывал и руководил театром.

Ответ голливудских продюсеров и киноделов был безжалостным. Создатели популярного сериала «Карточный домик», в котором актер играл главную роль — одиозного президента Фрэнка Андервуда — уволили Спейси их проекта.

Этот инцидент принес значительные убытки Netflix , так как авторам проекта пришлось срочно переписывать сценарий для следующего сезона.

Netflix также отменил выход драмы Майкла Хоффмана «Гор», в которой Спейси исполнил роль одного из важнейших американских писателей прошлого столетия — Гора Видала

Отказался от услуг актера и легендарный режиссер Ридли Скотт , снимающий исторический триллер «Все деньги мира». Спейси должен был сыграть в картине одну из важных ролей, причем отснялся уже в большинстве сцен.

Скотт быстро нашел замену звезде культовых «Подозрительных лиц» Брайана Сингера в лице заслуженного 88-летнего канадца Кристофера Пламмера , на счету которого тоже есть одна премия «Оскар».

Однако Спейси еще можно, возможно в последний раз, увидеть на экране — в предстоящей картине «Клуб миллиардеров», где его партнерами на экране выступили восходящие звезды Голливуда Энсел Элгорт и Тэрон Эджертон

Независимый прокатчик Vertical Entertainment решил дать картине шанс появиться на больших экранах. Представители компании отметили, что это было крайне трудным решением. По их словам, Спейси играет в фильме второстепенную роль, и остальной актерский состав не должен страдать из-за развернувшегося вокруг него скандала.

«Мы не оправдываем сексуальные домогательства ни в каком виде и полностью поддерживаем жертв насилия. В то же время выпустить эту ленту в кинотеатры — нелегкое решение, но мы верим в то, что актерам, а также сотням членов команды, которые много работали над фильмом, надо дать возможность увидеть, как результат их работы находит своего зрителя, — заявили представители компании.

— В конце концов, мы надеемся, что зрители сами сделают выводы по поводу обвинений в отношении одного человека, но не по поводу всего актерского состава и команды этого фильма».

«Клуб миллиардеров» выйдет на российские экраны 19 июля. В США картина пройдет только в ограниченном прокате, начиная с 17 августа.