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Евровидение оказалось под угрозой срыва
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СМИ сообщили об угрозе срыва Евровидения в Израиле 

РИА Новости 34 минуты назад
Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай в плагиате, пишет издание Walla.
Представители организации направили предупредительное письмо авторам песни "Toy" Дорону Медали и Ставу Бегеру. Отмечается, что исполненная Барзилай композиция является плагиатом на композицию "Seven Nation Army" группы The White Stripes.
Издание подчеркивает, что подобное обвинение ставит под угрозу проведение "Евровидения-2019" в Израиле. Согласно правилам конкурса, все композиции должны быть оригинальными, а в случае плагиата победителя дисквалифицируют.
Тем не менее, большинство опрошенных Walla юристов полагают, что две стороны придут к компромиссу, а Universal начнет получать часть прибыли от песни.
В 2018 году в Евровидении победила представительница Израиля Нетта Барзилай. Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль проведет следующий конкурс в Иерусалиме. Организаторы "Евровидения" в ответ рекомендовали выбрать для проведения любой другой город, чтобы "не вызывать политических или иных споров".
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