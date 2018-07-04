Чехова: «О, нашла свое обнаженное фото»

«Нашла свое обнаженное фото»: Чехова показала снимок из архива

Телеведущая и светская львица Анфиса Чехова взбудоражила поклонников неожиданным фото.

Анфиса Чехова опубликовала в своем микроблоге фото из семейного архива, вызвав бурную реакцию у поклонников. Светская львица показала, как выглядела в детстве. Интернет-пользователи с юмором отметили, что годы юности Анфисы Чеховой мода на купальники была весьма своеобразной. На фото маленькая Анфиса позирует на море в маленьком паруснике с белой кепочке и плавательных трусиках.

«О, нашла свое обнаженное фото… Кажется, это был последний год, когда я загорала без лифчика», — отметила телеведущая. Снимок Анфисы Чеховой стал настоящим хитом в Сети. Поклонники в один голос стали обсуждать наряд малышки, вспоминая моду 80-х годов.

«В те времена Крым был наш, в принципе, как и Украина. Мы все были одно целое. Союз Советских Социалистических Республик. Бабушка с мамой возили меня в Евпаторию, о которой у меня остались смутные воспоминания. Сметана в стакане на завтрак, которую я до сих пор терпеть не могу. Медузы, в огромном количестве плавающие у берега. Есть ли у меня в подписчиках мои ровесники, которые примерно в это же время ездили на советские моря?», — задалась вопросом Чехова.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 5 Июл 2018 в 12:45 PDT Как оказалось, многие помнят о том, как они отдыхали на морях в детстве и с удовольствием рассказали об этом телеведущей.