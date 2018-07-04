Басков взбесил снимками с отдыха 

Певец Николай Басков опубликовал на своей странице в Instagram серию фотографий, сделанных во время отдыха в Италии. Как сообщает «Ура.ру», подписчиков артиста «обидели» эти снимки.
На одном из фото Басков запечатлен с тремя пакетами Dolce & Gabbana.
«Нам, бедным, но добрым людям, остается только радоваться за вас», — написал один из комментаторов.
Другой отметил, что «звезды смешные».
«Всем же нужно показать, что вещи покупаю в дольче габана», — заявил пользователь.
На другом снимке Басков стоит в Dolce & Gabbana у трапа самолета. «Самолет тоже d&g?)» — поинтересовалась у певца @zaursuniverse.
Под другими снимками пользователи писали, что Басков думает «только о еде» и назвали его «барахольщиком». Также комментаторы возмутились, что певец «дразнит простых людей».