Басков взбесил снимками с отдыха

Певец Николай Басков опубликовал на своей странице в Instagram серию фотографий, сделанных во время отдыха в Италии . Как сообщает «Ура.ру», подписчиков артиста «обидели» эти снимки.

На одном из фото Басков запечатлен с тремя пакетами Dolce & Gabbana.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 1 Июл 2018 в 11:55 PDT

«Нам, бедным, но добрым людям, остается только радоваться за вас», — написал один из комментаторов.

Другой отметил, что «звезды смешные».

«Всем же нужно показать, что вещи покупаю в дольче габана», — заявил пользователь.

На другом снимке Басков стоит в Dolce & Gabbana у трапа самолета. «Самолет тоже d&g?)» — поинтересовалась у певца @zaursuniverse.

Под другими снимками пользователи писали, что Басков думает «только о еде» и назвали его «барахольщиком». Также комментаторы возмутились, что певец «дразнит простых людей».