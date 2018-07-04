Смерть звезды КВН потрясла Маслякова

"Слишком молод, чтобы умирать". Так отреагировал на известие о смерти звезды КВН Аслана Алборова президент международного союза "Клуб веселых и находчивых" Александр Масляков

Президент КВН выразил соболезнования родным и друзьям Аслана Алборова. Детали трагедии Александру Маслякову пока неизвестны.

"Я подробностей пока не знаю. "Пирамида" — одна из моих любимых команд, они все там очень талантливые ребята. Аслан слишком молод, чтобы умирать, но, к сожалению, так произошло. Я очень сочувствую ребятам и близким его", — заявил Масляков журналистам.

Аслан Алборов играл за "Пирамиду" с 2004 года. Команда сумела войти в Высшую лигу КВН и два раза за свою историю становилась вице-чемпионом игры. О смерти Алборова стало известно в ночь на 4 июня. Днем ранее 33-летний артист отправился вместе с супругой на загородную базу отдыха. Там, в одном из коттеджей, позже и обнаружили тело, пишет EG.ru

Предполагается, что артист покончил с собой. Однако в его окружении утверждают, что видимых причин для этого у него не было. Близкие рассказывают, что в жизни у Алборова было все в порядке, он ничем не болел. Аслан успешно работал на владикавказском телеканале "Осетия-Ирыстон".

О смерти Алборова одним из первых сообщил руководитель театра КВН Сослан Плиев.

"Сегодня ночью не стало Аслана Алборова. Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю. Знаю только, что когда уходят молодые, талантливые люди, это боль которая будет всегда", — написал Плиев в Facebook.