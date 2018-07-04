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Смерть звезды КВН потрясла Маслякова
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Смерть звезды КВН потрясла Маслякова 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Reuters
"Слишком молод, чтобы умирать". Так отреагировал на известие о смерти звезды КВН Аслана Алборова президент международного союза "Клуб веселых и находчивых" Александр Масляков.
Президент КВН выразил соболезнования родным и друзьям Аслана Алборова. Детали трагедии Александру Маслякову пока неизвестны.
"Я подробностей пока не знаю. "Пирамида" — одна из моих любимых команд, они все там очень талантливые ребята. Аслан слишком молод, чтобы умирать, но, к сожалению, так произошло. Я очень сочувствую ребятам и близким его", — заявил Масляков журналистам.
Аслан Алборов играл за "Пирамиду" с 2004 года. Команда сумела войти в Высшую лигу КВН и два раза за свою историю становилась вице-чемпионом игры. О смерти Алборова стало известно в ночь на 4 июня. Днем ранее 33-летний артист отправился вместе с супругой на загородную базу отдыха. Там, в одном из коттеджей, позже и обнаружили тело, пишет EG.ru.
Предполагается, что артист покончил с собой. Однако в его окружении утверждают, что видимых причин для этого у него не было. Близкие рассказывают, что в жизни у Алборова было все в порядке, он ничем не болел. Аслан успешно работал на владикавказском телеканале "Осетия-Ирыстон".
О смерти Алборова одним из первых сообщил руководитель театра КВН Сослан Плиев.
"Сегодня ночью не стало Аслана Алборова. Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю. Знаю только, что когда уходят молодые, талантливые люди, это боль которая будет всегда", — написал Плиев в Facebook.
Как стало известно, следственное управление СК по Северной Осетии начало проверку по факту смерти участника команды КВН "Пирамида". В сообщении уточняется, что тело 33-летнего мужчины было обнаружено в среду в 05:30 в одном из коттеджей на базе отдыха "Порог неба" в горной полосе Ирафского района республики.
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