Водонаева призвала Шнурова плюнуть в лицо Матильде

Телеведущая Алена Водонаева призвала музыканта Сергея Шнурова «пресечь слухи» об измене его жены Матильды или «плюнуть в лицо предателю». Об этом сообщает портал «Семь дней».

По мнению ведущей, если слухи не будут опровергнуты, «Матильде будет сложно вновь завоевать доверие мужчин».

По словам Водонаевой, на «плевок» имеет «моральное право» каждый обманутый супруг. После этого стоит подать на развод, отметила она.

Ведущая назвала измену «ядерной бомбой для брака, после которой нужно уходить от человека подальше, раз и навсегда».

При этом Водонаева подчеркнула, что «под информацией о предательстве Матильды » она «не подписывается.

Месяц назад Сергей Шнуров сообщил, что они с женой приняли решение развестись. Музыкант отметил, что они идут на это „с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу“. В СМИ появлялась информация, что причиной разрыва могли стать измены: якобы Шнуров застал жену с другим мужчиной.

Сама Матильда Шнурова посоветовала интернет-пользователям „разбираться в своей собственной жизни“.