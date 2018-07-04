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Участница «Дома-2» умерла в 20 лет
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Участница «Дома-2» умерла в 20 лет 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: instagram.com/pela_lobanova
Стало известно о смерти звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Полины Лобановой. Девушке лишь несколько дней назад исполнилось 20 лет.
О смерти Полины Лобановой объявила ее сестра Василиса на своей страничке в социальной сети Instagram. В приложении Stories убитая горем женщина опубликовала две фотографии звезды "Дома-2", подписав их так: "Ребят, Полина умерла! Господи… помогите… умерла… 20 лет зайка моя… Моя маленькая… 20 лет… я не верю… Господи, за что?! У меня сердце сейчас остановиться… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)"
Далее Василиса, подрагивающим от рыданий голосом, объявила: "Дорогие мои, Полинин телефон находится у меня. Если что, можете звонить, я отвечу. Ее больше нет и с этим не шутят!"
Бывший участник реалити-шоу Сергей Захарьяш оказался одним из первых, кто распространил печальное известие. "Друзья… Все мы помним Полину Лобанову, как участницу телепроекта Дом 2. Я не знаю, что писать и у меня просто нет слов: сегодня утром я проснулся как всегда и первым делом зашел в Инстаграм.. И увидел у ее сестры @__nouti историю, о смерти этой Малышки.. По каким причинам ни кто еще не знает… ЕЩЕ СОВСЕМ РЕБЕНОК… ЛУЧШИЕ ВСЕГДА УХОДЯТ РАНО…", — написал Захарьяш, затем предложив подписчикам собрать деньги в помощь родственнице Лобановой.
Отметим, что 1 июля Полина справила день рождения. "Вот мне уже и 20🎉🎁 #1июля #birthday Я буду счастлива всегда 💓" — оптимистично написала на своей страничке в Instagram Лобанова, опубликовав фотографии шикарного букета пионов и праздничного вечера в кафе. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.
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