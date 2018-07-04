Бузова отдохнула на роскошной яхте

Телеведущая и певица Ольга Бузова сейчас находится в Италии, где проходят съемки нового реалити-шоу «Замуж за Бузову». Артистка ежедневно публикует на радость поклонникам красочные снимки.
Вот уже два года Ольга Бузова одинока. Артистка развелась со своим мужем Дмитрием Тарасовым и с тех пор полностью посвятила себя работе. В последних интервью Ольга уже не раз говорила о том, что готова к новым отношениям и мечтает найти мужчину своей мечты. Однако после болезненного разводе певице очень сложно вновь начать доверять мужчинам.
Так как в жизни Бузова так и не смогла встретить достойного кандидата в мужья, то решила запустить реалити-шоу «Замуж за Бузову», в рамках которого мужчины будут бороться за сердце певицы. Пока что Ольга не раскрывает всех деталей шоу, но известно, что сейчас артистка находится в Италии вместе с участниками проекта.
Накануне Бузова провела день на роскошной яхте и поделилась с поклонниками откровенным снимком, на которым позирует в красивом купальнике и демонстрирует стройную фигуру. Поклонники положительно оценили формы ведущей и написали множество комплиментов в ее адрес.
Отметим, что ранее Ольга сообщила поклонникам, что мечтает о свадьбе за границей. На этот раз звезда устроила бы тайную церемонию бракосочетания. «Поймала себя на мысли, что если когда-нибудь у меня еще будет свадьба, то я хотела бы сыграть ее очень тихо, спокойно и не в России…чтобы был рядом только любимый мужчина и самые родные», — написала Бузова в микроблоге. Артистка надеется, что в рамках своего реалити-шоу она все же сможет встретить свою новую любовь и, вполне возможно, исполнит свою мечту о скромной свадьбе.