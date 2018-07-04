Навка бросила вызов Волочковой

Татьяна Навка бросила вызов Анастасии Волочковой

Известная фигуристка Татьяна Навка опубликовала несколько фотографий, сделанных в процессе занятия йогой.

Спортсменка заметила, что ее любимым занятием в детстве было ползать по папе с акробатическими номерами. "Как здорово было заползать на его ноги, как маленькая обезьянка, выделывая всевозможные фигуры!" — призналась Навка и добавила, что сейчас ее дочка тоже любит ползать по родителям, показывая свои спортивные достижения.

Помимо активных игр с дочкой Татьяна не забывает заниматься спортом и считает, что в отпуске лучший способ найти внутреннее равновесие и поддержать форму — заняться йогой. В подтверждение этой истины фигуристка процитировала Стинга , который считает, что йога, как и музыка, никогда не кончается.

Поклонники восхитились упражнениями Навки и отметили, что такими темпами она затмит Волочкову, которая практически в каждом посте Инстаграм хвастается своей великолепной растяжкой.