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Стал известен диагноз Прилучного
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Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Стал известен диагноз Прилучного 

Рамблер 4 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Актера Павла Прилучного госпитализировали в одну из клиник Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, врачи заподозрили, что Прилучный пережил сердечный приступ, однако диагноз не подтвердился.
У актера выявили невроз и боли в шейном отделе позвоночника.
Накануне, 3 июля, Прилучный опубликовал в сториз Instagram видео, на котором он показал свою руку с капельницей.
Жена Прилучного, актриса Агата Муцениеце заявила изданию Teleprogramma.pro, что у ее супруга «все отлично», и он «здоров как бык».
30-летний Прилучный получил известность благодаря фильму «На игре», а также сериалам «Закрытая школа» и «Мажор».
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