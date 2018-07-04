Стал известен диагноз Прилучного

Актера Павла Прилучного госпитализировали в одну из клиник Московской области . Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, врачи заподозрили, что Прилучный пережил сердечный приступ, однако диагноз не подтвердился.

У актера выявили невроз и боли в шейном отделе позвоночника.

Накануне, 3 июля, Прилучный опубликовал в сториз Instagram видео, на котором он показал свою руку с капельницей.

Жена Прилучного, актриса Агата Муцениеце заявила изданию Teleprogramma.pro, что у ее супруга «все отлично», и он «здоров как бык».

30-летний Прилучный получил известность благодаря фильму «На игре», а также сериалам «Закрытая школа» и «Мажор».