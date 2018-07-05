Горевой рассказал об измене девушки с Пчелой из «Бригады»

Актер Михаил Горевой, снимавшийся в Голливуде , рассказал об измене любимой женщины и предательстве друга. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Горевой признался, что его лучший друг актер Павел Майков когда-то увел у него любимую женщину — актрису Марию Саффо По словам Горевого, Майков, исполнивший роль Пчёлы в телесериале «Бригада», был ему «как младший брат». О романе Майкова и Саффо актер узнал накануне спектакля, который он ставил в своем театре. Накануне премьеры он снял обоих актеров с ролей, сам исполнил предназначавшуюся Майкову роль, а вместо Саффо выпустил на сцену Екатерину Волкову «Любовь — это чувство с привкусом крови в губах», — констатировал Горевой. Актер также отметил, что эта история дала положительный импульс его карьере, которая взлетела «как ракета в стратосферу».