Горевой рассказал об измене девушки с Пчелой из «Бригады» 

Актер Михаил Горевой, снимавшийся в Голливуде, рассказал об измене любимой женщины и предательстве друга.
В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Горевой признался, что его лучший друг актер Павел Майков когда-то увел у него любимую женщину — актрису Марию Саффо.
По словам Горевого, Майков, исполнивший роль Пчёлы в телесериале «Бригада», был ему «как младший брат». О романе Майкова и Саффо актер узнал накануне спектакля, который он ставил в своем театре. Накануне премьеры он снял обоих актеров с ролей, сам исполнил предназначавшуюся Майкову роль, а вместо Саффо выпустил на сцену Екатерину Волкову.
«Любовь — это чувство с привкусом крови в губах», — констатировал Горевой.
Актер также отметил, что эта история дала положительный импульс его карьере, которая взлетела «как ракета в стратосферу».