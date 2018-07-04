Мерзликина заблокировали в соцсети

Андрея Мерзликина заблокировали в Инстаграм

Российский актер так и не смог понять причину, по которой оказалось удалено его эмоциональное сообщение о победе сборной России в матче с Испанией.

Андрей решил обратиться к своим подписчикам, чтобы те объяснили произошедшее. Мерзликин предположил, что вел себя слишком эмоционально, слишком неприлично радовался или свел победу всей сборной к достижению только одного Акинфеева.

Поклонники успокоили актера, заявив, что и сами по непонятным причинам оказывались в подобном положении: «Я вообще не понимаю, чего ради они все удаляют? Вы что такого защищённого сказали? Какой-то прям 37 год. Я бы на вашем месте выложила ваш ролик еще раз. Или вышлите мне, я его сама выложу», «Нормальный пост! Никаких непристойностей! Просто Вы публичная личность и к вам больше внимания, и не всегда оно адекватно». Подписчики заметили, что в день победы русских над испанцами весь Инстаграм был заполнен видео с нецензурно кричащими от радости футбольными фанатами.

Андрей же решил еще рас поздравить своих фолловеров в невероятным для нашей страны спортивным достижением. Актер признался, что долгое время не интересовался игрой российских футболистов по причине постоянных поражений. Но во время ЧМ 2018 Мерзликина просто тянет к экрану телевизора болеть за сборную России.