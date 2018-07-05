Домогаров объяснил, почему перестал общаться с братом

Александр Домогаров объяснил, почему перестал общаться с родным братом

Александр Домогаров через несколько дней отметит юбилей — артисту исполнится 55 лет. Перед праздником Александр решил дать редкое откровенное интервью, в котором затронул тему своей семьи.

Александр признается, что отношения в его семье трудно назвать простыми. И хотя он искренне любил своих родителей, отец будущего артиста был очень строг со своими наследниками. Домогаров уважал отца и после его смерти сильно переживал, но труднее всего было его маме. Александр и его старший брат взяли все заботы о родительнице и старались окружить ее заботой. Женщина умерла через 11 лет после кончины своего мужа. что стало большим ударом для актера, который был сильно привязан к матери.

«Тяжело, когда понимаешь, что никто тебя не погладит по голове… Потом проходят годы, ты к этому привыкаешь, уже спокойно реагируешь: да, не погладят — ну, что ж теперь», — делится Домогаров.

Ему до сих пор тяжело говорить о маме.

После смерти родителей он так и не появился в их квартире и отдал ее старшему брату. По словам Александра, у него никогда не ладились отношения с родным братом — он был старше актера на десять лет. После смерти родителей родственники окончательно перестали общаться. Александр и Андрей — совершенно разные люди.

«В детстве у нас случались скандалы. Он чистый технарь, у него способности к математике, а я в ней, как и в химии с физикой, не понимал ни бельмеса. Не понимал, почему поезд, который едет из пункта А в пункт Б, опаздывает на 20 минут! Андрюшка пытался в детстве со мной заниматься, но надолго его не хватало. Он кричал: «Ты тупой!» В ответ я садился за пианино и играл. Спрашивал: «Ты так можешь?» Он тыкал в клавиши одним пальчиком — в музыке брат был не сильнее, чем я в математике», — поделился Домогаров с «Теленеделей».

Сейчас артист большую часть времени проводит со своим 29-летним сыном. который пошел по стопам отца и состоялся как успешный актер.