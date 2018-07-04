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Умер звезда КВН
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Скончалась звезда КВН из команды «Пирамида» 

Рамблер 4 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Умер квнщик Аслан Алборов. Об этом сообщает Super.
По информации Telegram-канала, 34-летний игрок владикавказской команды КВН «Пирамида» скончался минувшей ночью по неизвестной пока причине.
В составе северо-осетинской команды Аслан Алборов в 2005 году стал вице-чемпионом Премьер-лиги «Клуба веселых и находчивых», а в 2007-м и 2008-м — вице-чемпионом Высшей лиги КВН.
Кроме того, «Пирамида» с Алборовым в составе становилась обладательницей Летних кубков 2008-го и 2010 годов, а также малого КиВиНа в светлом (в 2006-м), малого КиВиНа в золотом (в 2007-м и 2008-м), президентского КиВиНа (в 2009-м) и большого КиВиНа в золотом (в 2009-м).
Комментарии4  Ещё 63 источника 
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