Умер звезда КВН

Скончалась звезда КВН из команды «Пирамида»

Умер квнщик Аслан Алборов. Об этом сообщает Super.

По информации Telegram-канала, 34-летний игрок владикавказской команды КВН «Пирамида» скончался минувшей ночью по неизвестной пока причине.

В составе северо-осетинской команды Аслан Алборов в 2005 году стал вице-чемпионом Премьер-лиги «Клуба веселых и находчивых», а в 2007-м и 2008-м — вице-чемпионом Высшей лиги КВН.

Кроме того, «Пирамида» с Алборовым в составе становилась обладательницей Летних кубков 2008-го и 2010 годов, а также малого КиВиНа в светлом (в 2006-м), малого КиВиНа в золотом (в 2007-м и 2008-м), президентского КиВиНа (в 2009-м) и большого КиВиНа в золотом (в 2009-м).