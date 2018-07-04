Ещё
«Это убьет меня»: Опра Уинфри о президентских амбициях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Опра Уинфри ответила на предложение выдвинуться в президенты 

Газета.Ru 4 июля 2018
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Американская тележурналистка и продюсер Опра Уинфри в интервью британскому Vogue ответила на слухи о том, что она может выдвинуться в президенты США на выборах в 2020 году.
"В этой политической структуре — со всеми неправдами, чушью, дрянью, закулисной возней — я не смогу существовать. Нет. Это нечистое дело, оно убьет меня", — поделилась Опра.
О возможном выдвижении Опры Уинфри в президенты заговорили после того, как она произнесла эмоциональную речь в защиту жертв сексуального насилия на вручении премии "Золотой глобус". Получая почетную награду, она похвалила женщин, которые открыли миру глаза на харрасмент и насилие в Голливуде.
Опра Уинфри вошла в список 500 самых богатых людей в мире.
Газета.Ru: последние новости
Бузова хочет выйти замуж за Черышева Звезду российских сериалов Евгению Осипову избили в Москве В полиции уточнили причину смерти 20-летней звезды "Дома-2"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»71
Первые дети выведены из тайской пещеры68
На Украину надвигается катастрофа352
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение