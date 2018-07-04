Агузарова разделась ради сборной России

Певица Жанна Агузарова поздравила сборную РФ по футболу с победой, опубликовав откровенные фотографии. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на закрытый аккаунт артистки в Instagram.

На одном из снимков певица полностью раздета, а интимные места скрыты триколором. На второй фотографии она запечатлена топлес, в расстегнутой кофте.

«Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело», — написала Агузарова.

Певица подчеркнула, что «посвящает лучи солнца» сборной РФ и желает игрокам удачи. Агузарова также отметила, что стеснялась публиковать откровенные фото, пока была в Египте

Директор певицы Алексей Кан рассказал «СтарХиту» , что Агузарова уже вернулась в Москву , у нее все хорошо, и осенью она может выпустить новые песни.

На ЧМ-2018 сборная Россия вышла из группы и в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Испании . Матч закончился ничьей (1:1), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу России.