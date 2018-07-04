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Агузарова разделась ради сборной России
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Агузарова разделась ради сборной России 

Рамблер 1 час назад
Певица Жанна Агузарова поздравила сборную РФ по футболу с победой, опубликовав откровенные фотографии. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на закрытый аккаунт артистки в Instagram.
На одном из снимков певица полностью раздета, а интимные места скрыты триколором. На второй фотографии она запечатлена топлес, в расстегнутой кофте.
«Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело», — написала Агузарова.
Певица подчеркнула, что «посвящает лучи солнца» сборной РФ и желает игрокам удачи. Агузарова также отметила, что стеснялась публиковать откровенные фото, пока была в Египте.
Директор певицы Алексей Кан рассказал «СтарХиту», что Агузарова уже вернулась в Москву, у нее все хорошо, и осенью она может выпустить новые песни.
На ЧМ-2018 сборная Россия вышла из группы и в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Испании. Матч закончился ничьей (1:1), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу России.
В матче четвертьфинала, который состоится 7 июля в Сочи, Россия встретится с Хорватией.
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