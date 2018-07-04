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Бузова заразила Тарасова венерическим заболеванием
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Тарасов бросил Бузову из-за болезни 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов бросил Ольгу Бузову из-за того, что певица заразила его венерическим заболеванием. Об этом свидетельствует переписка бывшей участницы реалити-шоу «Дом 2» Юлии Исаевой, опубликованная Telegram-каналом «Рынок шкур».
В беседе с неким молодым человеком экс-звезда «Дома 2» поведала, что певица и ведущая телепроекта регулярно изменяла мужу, однако причиной развода стала болезнь, которой Бузова заразила Тарасова.
По словам Исаевой, именно поэтому спортсмен «все забрал» у Бузовой, позволив ей при этом «сделать» из себя жертву.
Также бывшая участница «Дома 2» рассказала, что Ольга Бузова известна своим распущенным сексуальным поведением еще с тех времен, когда была участницей, а не ведущей телешоу. Кроме того, по словам Исаевой, Бузова «периодически» спала с юмористом Михаилом Галустяном, будучи уже женатой.
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов состояли в браке с 2012 по 2016 годы.
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