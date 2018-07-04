Бузова заразила Тарасова венерическим заболеванием

Тарасов бросил Бузову из-за болезни

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов бросил Ольгу Бузову из-за того, что певица заразила его венерическим заболеванием. Об этом свидетельствует переписка бывшей участницы реалити-шоу «Дом 2» Юлии Исаевой, опубликованная Telegram-каналом «Рынок шкур».

В беседе с неким молодым человеком экс-звезда «Дома 2» поведала, что певица и ведущая телепроекта регулярно изменяла мужу, однако причиной развода стала болезнь, которой Бузова заразила Тарасова.

По словам Исаевой, именно поэтому спортсмен «все забрал» у Бузовой, позволив ей при этом «сделать» из себя жертву.

Также бывшая участница «Дома 2» рассказала, что Ольга Бузова известна своим распущенным сексуальным поведением еще с тех времен, когда была участницей, а не ведущей телешоу. Кроме того, по словам Исаевой, Бузова «периодически» спала с юмористом Михаилом Галустяном , будучи уже женатой.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов состояли в браке с 2012 по 2016 годы.