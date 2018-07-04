Внучка Высоцкого попросила подписчиков скинуться на сумку

Арина Сахарова, которую СМИ называют внучкой Владимира Высоцкого, объявила на своей странице в Instagram сбор денег на сумку Coccinelle. Об этом сообщает «Ура.ру».

По данным агентства, девушка выложила в сториз фотографию сумки и написала, что «собирает пожертвования» на «новую любовь». Сумка стоит 12 250 рублей со скидкой. Сообщение сопровождалось смеющимися смайлами, но номер карты Сахарова все же опубликовала, отмечает «Ура.ру».

Затем она опубликовала фото немецкого автомобиля с подписью: «Я тут подумала, а чего мелочиться-то?!».

В комментариях девушке написали, что дед «*** [был бы шокирован] с твоего попрошайничества». Сахарова в ответ заявила, что «у кого-то проблемы с чувством юмора».

Ранее СМИ писали, что 18-летняя Арина Сахарова почти не говорит о родстве с Высоцким из-за обиды за свою мать Анастасию Иваненко , дочь барда, которую он якобы так и не признал официально.