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Сын Тины Тернер покончил с собой
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Старший сын Тины Тернер совершил самоубийство 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Крэйг Реймонд Тернер, старший сын американской певицы Тины Тернер, совершил самоубийство, его тело обнаружили в его доме в Студио-Сити, штат Калифорния. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на коронерскую службу.
По информации Variety, до своей смерти 59-летний Крэйг работал агентом по недвижимости в долине Сан-Фернандо. Отмечается, что он состоял в национальной ассоциации риелторов и калифорнийской ассоциации риелторов.
Тина Тернер родила Крэйга от музыканта Рэймонда Хилла в 1958 году, однако вскоре пара приняла решение расстаться. Через несколько лет певица вышла замуж за Айка Тернера, который усыновил Крэйга. В этом браке у Тернеров появился еще один сын Рональд.
В данный момент Тернер не комментировала смерть Крэйга.
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