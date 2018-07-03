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Поклонники посочувствовали Марии Шукшиной
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Марии Шукшиной сочувствуют поклонники 

Teleprogramma.pro 3 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Сын Марии Шукшиной Макар доставлял ей немало проблем с детства. У мальчика была серия приводов в детскую комнату милиции, он сбегал от матери, ав начале этого года стало известно, что возлюбленная Фрейя Зильбер ждет от него ребенка. Правда, свадьбу пара играть не торопилась. Сначала будущая мама заявила на отца своего ребенка в полицию — якобы тот ее избивал. Потом, когда скандал улегся, семья Шукшиных усомнилась в том, что Фрейя действительно ждет ребенка от Макара. Было решено проводить генетический тест. Правда, Зильбер сначала отказывалась. Тогда мама Макара Мария Шукшина обратилась к ней на своей странице в микроблоге. «Не только я, но и многие люди, которые мне сюда пишут, очень заинтересованы в том, чтобы как можно скорее закончился этот „сериал“, — заявила Мария.
И вот результаты теста готовы. 3 июля они получили результаты генетической экспертизы (ДНК) из Федерального учреждения медэкспертизы. „Результат показал, что ребёнок наш. И мы очень этому рады!“ — написала актриса. Шукшина заверила, что ее сын регулярно будет выплачивать алименты „в установленном законом порядке“.
Кроме того, Шушкина отметила, что их семья не против воспитывать малыша.»Мало того, мы были бы не против того, чтобы ребенок воспитывался в нашей семье, но это только в том случае, если мама ребёнка сама откажется от него и отдаст его нам, а не своей матери, где воспитывается ее первый ребёнок, 5-летняя дочь. В нашей стране все права на стороне матери», — пишет она.
Поклонники пришли в восторг от мудрости, с которой Шукшина подошла к этой непростой ситуации. Но и сочувствуют артистке — ведь ей предстоит выстраивать непростые отношения с матерью ребенка, которая зарекомендовала себя в программе Андрея Малахова, как не готовая к диалогу женщина.
«Мария, как мама двух сыновей, очень Вам сочувствую. Это очень не простая ситуация. Ваша семья очень достойно себя вела. Как же уберечь сыновей от таких девушек? Сил Вам», «Да уж вам не позавидуешь. Ситуация щекотливая. Надеюсь, что всё разрешится наилучшим образом И у ребёнка будет и мама и папа. А в вашем полку Шукшиных прибыло», «Вот так всегда (детки накосячат, а потом родителям за ними дерьмо разгребать (((Мария Васильевна сил Вам и терпения. Вы умная женщина, любое решение по поводу ребенка, правильное», — пишут в комментариях.
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