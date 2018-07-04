«Делай что хочешь»: Лазарева о жизни без Шаца

Актриса Татьяна Лазарева рассказала, что уже второй год не живет с мужем Михаилом Шацем . Об этом сообщает Passion.ru со ссылкой на ее интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

По словам Лазаревой, они с супругом «проживают какую-то новую жизнь по отдельности».

Актриса рассказала, что свободное время проводит с дочерью в испанском городе Марбелья. Одной из причин, побудивших ее остаться там, она назвала хорошую школу. По ее словам, решение о переезде устроило всех, «кроме Михаила».

«А он говорит: «А я, мама, я что буду делать?» — «Я не знаю, что тебе делать. Делай что хочешь», — пересказала она их разговор. В итоге супруги решили, что Шац останется в Москве, и они будут ездить «туда-сюда».

Актриса подчеркнула, что Шац для нее — «самый близкий человек».

«У него какая-то своя история, и ему ужасно от этого клево, я вижу, у меня своя история, и мне тоже клево», — пояснила она.

Актриса рассказала, что в Испании все дешевле, чем в России , и «не надо никаких понтов».

Лазарева и Шац вместе с 1998 года. Официальный брак они заключили в мае 2011 года. У пары есть две дочери, также у Лазаревой есть сын от первого брака.