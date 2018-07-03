Паук обвинил Джигурду в поджоге рок-бара

Паук из «Коррозии металла» обвинил Джигурду в сжигании подписей в его поддержку

Лидер «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий обвинил актера Никиту Джигурду в том, что он сжег подписи в поддержку выдвижения музыканта кандидатом в мэры Москвы . Об этом Троицкий написал на своей странице «ВКонтакте».

По словам Паука, в полдень вторника, 3 июля, на территорию его усадьбы «Пауковка-1» проник человек, похожий на Джигурду, и совершил поджог рок-бара, где хранились подписи.

Музыкант добавил, что он и другие участники «Корпорации тяжелого рока» уже направляются в правоохранительные органы

Троицкий подал документы на регистрацию в качестве кандидата на должность мэра Москвы 14 июня. Он баллотировался в качестве самовыдвиженца. Кандидатам-самовыдвиженцам на этих выборах нужно было заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей. Эти подписи он должен был сдать до 18:00 вторника, 3 июля.

Жуковского и Новосибирска. В 2013 году Троицкий уже выдвигал свою кандидатуру на должность мэра Москвы, но также не предоставил в «Мосгоризбирком» необходимые подписи. Кроме того, музыкант заявлял об участии в выборах мэра Химок

Украины. Актер Никита Джигурда также намеревался побороться за кресло мэра Москвы, однако в избирательной комиссии заявили, что он не сможет этого сделать из-за двойного гражданства России

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года.