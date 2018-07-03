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Киркоров избавил Пугачеву от позора
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Киркоров избавил Пугачеву от позора 

Рамблер 3 июля 2018
Фото: Instagram
Певец Филипп Киркоров и комик Гарик Харламов приняли участие в шоу «Лига плохих шуток». Как сообщает «Утро.ру», Киркоров должен был пошутить о певице Алле Пугачевой, но «обошел острые углы».
В ходе этого шоу участники зачитывают шутки по очереди, стараясь не рассмеяться.
Одна из шуток касалась телеведущего и мужа Пугачевой Максима Галкина: «Что сказал Максим Галкин, когда его плохо подстригли?»
Услышав ответ «*** опять», Киркоров рассмеялся.
Другая шутка звучала так: «Почему Пугачева никогда не спускается в подпол в своем замке?». Харламов попытался пропеть как Пугачева: «Потому что там темно-уо-уо-уо». Киркоров сказал комику, что тот поет «не так», и показал, как на самом деле поет Пугачева.
С 1994-го по 2005 год Киркоров был женат на Пугачевой. У певца есть двое детей — дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Киркоров рассказывал, что назвал девочку в честь Пугачевой и своей матери.
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