Киркоров избавил Пугачеву от позора

В ходе этого шоу участники зачитывают шутки по очереди, стараясь не рассмеяться.

Одна из шуток касалась телеведущего и мужа Пугачевой Максима Галкина : «Что сказал Максим Галкин, когда его плохо подстригли?»

Услышав ответ «*** опять», Киркоров рассмеялся.

Другая шутка звучала так: «Почему Пугачева никогда не спускается в подпол в своем замке?». Харламов попытался пропеть как Пугачева: «Потому что там темно-уо-уо-уо». Киркоров сказал комику, что тот поет «не так», и показал, как на самом деле поет Пугачева.

С 1994-го по 2005 год Киркоров был женат на Пугачевой. У певца есть двое детей — дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Киркоров рассказывал, что назвал девочку в честь Пугачевой и своей матери.