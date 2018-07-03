Романец раскритиковали за оскорбление футболистов

Викторию Романец раскритиковали за оскорбление украинских футболистов

Два дня назад сборная России совершила невероятное и обыграла команду Испании со счетом 1:1, отыграв в серии пенальти 4:3. Вратаря сборной России Игоря Акинфеева признали лучшим игроком матча, а наша сборная теперь встретится в 1/4 финала с командой Хорватии в субботу, 7 июля.

Экс-участница Дома-2 Виктория Романец родом из Украины и имеет украинский паспорт, но уже долгие живет и работает в России . Виктория внимательно следит за ходом Чемпионата мира по футболу и активно болела за российскую сборную. Когда наша команда обыграла сборную Испании, Виктория решила поздравить спортсменов с победой, при этом оскорбив украинскую сборную, которая не попала на чемпионат.

Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14) 29 Июн 2018 в 11:41 PDT В скором времени Виктория удалила пост, так как столкнулась с серьезной критикой в свой адрес. Романец не стала как-либо комментировать свои слова о футболистах Украины и отказалась приносить свои извинения.

Отметим, что модель, являясь гражданкой Украины, уже не раз вызывала недовольство у россиян. В Интернете не раз возникали петиции, которые призывали депортировать Романец на родину из-за ее неосторожных высказываний в адрес собственных подписчиков.

Также ранее в СМИ появилась информация о том, что соседи Виктории по элитному поселку высказывались против телезвезды. Впрочем, Романец в долгу не оставалась и не раз высказывалась в адрес соседей не самым лицеприятным образом.