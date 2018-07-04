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«Руки-базуки» качает «икры-ракеты»
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«Руки-базуки» качает «икры-ракеты» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @freak_slacker_official
Житель Пятигорска Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки», делает из своих икр «ракеты». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
Терешин опубликовал два снимка своих ног, на которых его икроножные мышцы неестественно выступают.
«Я сделаю икры как руки», — подписал он фото.
По словам Терешина, его целью является превращение его «ядерного оружия» в самое большое и сильное.
Кирилл «Руки-базуки» Терешин прославился в 2017 году, публикуя в социальных сетях фотографии и видеозаписи со своими перекачанными из-за инъекций препарата синтола руками. В марте 2018-го Терешин жаловался в соцсетях на боли, которые приносит ему применение этого препарата.
Комментарии5  Ещё 12 источников 
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