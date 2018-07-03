Никита Джигурда приехал в избирком на секс‐мобиле

Актер и шоумен Никита Джигурда сдал в избирком подписи для участия в выборах мэра Москвы

Никита Джигурда сдал в избирком подписи для участия в выборах мэра Москвы.

О своём намерении побороться за кресло мэра столицы Джигурда заявил еще 12 июня. Тогда он добавил: «Понятно, кто победит, но шумнуть надо!». Таким образом шоумен решил напомнить всем не только о себе, но и об «актерах старой гвардии». Еще до подачи документов в городском избиркоме Джигурде дали понять, что на выборы его не пустят, так как у него двойное гражданство. Это действительно так. Артист не только гражданин России , но и ДНР, он даже попал в базу данных «Миротворца».

Однако король эпатажа уверен, что это не причина и его обязаны зарегистрировать кандидатом в мэры.

телеканал «360»

«С документами у меня все в порядке. По российским законам человек с двойным гражданством может участвовать в выборах. Это только на Украине так нельзя делать», — считает Джигурда.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) 27 Июн 2018 в 2:55 PDT И сегодня, 3 июля, шоумен приехал к зданию избиркома на шикарном автомобиле. На кузове иномарки красовалась весьма амбициозная картинка, на которой был изображен Джигурда, держащий в руках Кремль. Рядом — предвыборный лозунг «Я верну Москве секс!». Артист намерен вернуть столице радость, любовь и секс. В сети уже даже появились первые агитационные плакаты, а в Instagram король эпатажа и вовсе устроил предвыборный магический ритуал.

В этот день актер приехал в избирком, чтобы передать драгоценные подписи в свою поддержку. «Я набрал голосов простых людей больше, чем все остальные», — гордо заявил Джигурда, который, как он утверждает, собрал миллион подписей. А вот что ответит избирком, ни Джигурда, ни его волонтеры пока не знают.