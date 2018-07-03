Что стало с героями предшественника «Дома 2»

«Стархит» рассказал о судьбах участников предшественника телепроекта «Дом 2».

Реалити-шоу «Дом» стартовало на канале ТНТ в 2003 году. Принимавшие в нем участие семейные пары менее чем за пять месяцев построили дом в Московской области , который одна из них выиграла, предпочтя, однако, получить в замен денежный эквивалент в размере восьми миллионов рублей.

Три семьи-участницы «Дома» впоследствии развелись. Анна Грабина называет свое участие в проекте «ошибкой молодости» и предполагает, что не соверши она ее, брак с мужем Дмитрием мог бы и не распасться.

Рассталась и семья Щавелевых. Именно участие в шоу дало понять Дмитрию и Олесе, что они «несовместимы» друг с другом.

Трагичнее всего сложилась судьба семьи Котельниковых. Через шесть лет после окончания проекта Кирилл и Татьяна развелись, а позже женщина скончалась, однако в беседе с изданием ее бывший супруг не назвал причину смерти.