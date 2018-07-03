Что стало с героями предшественника «Дома 2» 

«Стархит» рассказал о судьбах участников предшественника телепроекта «Дом 2».
Реалити-шоу «Дом» стартовало на канале ТНТ в 2003 году. Принимавшие в нем участие семейные пары менее чем за пять месяцев построили дом в Московской области, который одна из них выиграла, предпочтя, однако, получить в замен денежный эквивалент в размере восьми миллионов рублей.
Три семьи-участницы «Дома» впоследствии развелись. Анна Грабина называет свое участие в проекте «ошибкой молодости» и предполагает, что не соверши она ее, брак с мужем Дмитрием мог бы и не распасться.
Рассталась и семья Щавелевых. Именно участие в шоу дало понять Дмитрию и Олесе, что они «несовместимы» друг с другом.
Трагичнее всего сложилась судьба семьи Котельниковых. Через шесть лет после окончания проекта Кирилл и Татьяна развелись, а позже женщина скончалась, однако в беседе с изданием ее бывший супруг не назвал причину смерти.
В свою очередь, победители проекта, Алексей и Рената Пичкалевы, сохранили семью, однако из-за обрушившейся на них популярности приняли решение стать затворниками, что даже стало поводом для слухов об их смерти, которые они сами и опровергли.