Шукшина объявила результат ДНК-теста

Шукшина огласила результаты ДНК-теста

Актриса Мария Шукшина на своей странице в Instagram сообщила, что ее сын Макар Касаткин приходится отцом ребенку Фрейи Зильбер.

По словам Шукшиной, 3 июля они получили результаты генетической экспертизы (ДНК) из Федерального учреждения медэкспертизы.

«Результат показал, что ребёнок наш. И мы очень этому рады!» — написала актриса.

Шукшина заверила, что ее сын регулярно будет выплачивать алименты «в установленном законом порядке».

По словам актрисы, они «были бы не против» воспитывать ребенка в своей семье, если его мать сама решит отдать его. Шукшина отметила, что в России «все права на стороне матери».

Ранее мать ребенка Фрейя Зильбер стала героиней программы « Андрей Малахов . Прямой эфир». В ходе передачи она рассказала, что пытается добиться признания мальчика отцом и его семьей.

Касаткин и Зильбер познакомились в интернете, через некоторое время они начали жить вместе. Они расстались, когда Зильбер начала обвинять молодого человека в нападении и написала заявление в полицию.

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