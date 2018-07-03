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Шукшина объявила результат ДНК-теста
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Шукшина огласила результаты ДНК-теста 

Рамблер 3 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Актриса Мария Шукшина на своей странице в Instagram сообщила, что ее сын Макар Касаткин приходится отцом ребенку Фрейи Зильбер.
По словам Шукшиной, 3 июля они получили результаты генетической экспертизы (ДНК) из Федерального учреждения медэкспертизы.
«Результат показал, что ребёнок наш. И мы очень этому рады!» — написала актриса.
Шукшина заверила, что ее сын регулярно будет выплачивать алименты «в установленном законом порядке».
По словам актрисы, они «были бы не против» воспитывать ребенка в своей семье, если его мать сама решит отдать его. Шукшина отметила, что в России «все права на стороне матери».
Ранее мать ребенка Фрейя Зильбер стала героиней программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». В ходе передачи она рассказала, что пытается добиться признания мальчика отцом и его семьей.
Касаткин и Зильбер познакомились в интернете, через некоторое время они начали жить вместе. Они расстались, когда Зильбер начала обвинять молодого человека в нападении и написала заявление в полицию.
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