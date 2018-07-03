Лада Денс напугала фанатов

Певица Лада Дэнс опубликовала селфи и попала под «лавину» критики.

Два дня назад артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором запечатлела себя крупным планом на борту самолета.

«Зачем это фото?!» — тут же отреагировали комментаторы.

По мнению большинства из них, Дэнс не стоило делать со своим лицом — губами, скулами и бровями — то, что она сделала: по словам одних — это «ужас», по словам других — «жесть». Одни объяснили это «перебором с филлерами и ботоксом», другие — естественным старением.

«Крокодил краше…» — отметил один из пользователей.

Комплименты, которые Лада Дэнс получила за снимок, затерялись среди многочисленных критических отзывов, но все же были. Некоторые подписчики отметили «удивительный» взгляд 48-летней певицы, некоторые ее красоту и молодость, а другие сочли преимуществами то, что другие — недостатками.