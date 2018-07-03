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Лада Денс напугала фанатов
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Лада Денс напугала фанатов 

Рамблер 3 июля 2018
Фото: instagram.com/lada_dance_official
Певица Лада Дэнс опубликовала селфи и попала под «лавину» критики.
Два дня назад артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором запечатлела себя крупным планом на борту самолета.
«Зачем это фото?!» — тут же отреагировали комментаторы.
По мнению большинства из них, Дэнс не стоило делать со своим лицом — губами, скулами и бровями — то, что она сделала: по словам одних — это «ужас», по словам других — «жесть». Одни объяснили это «перебором с филлерами и ботоксом», другие — естественным старением.
«Крокодил краше…» — отметил один из пользователей.
Комплименты, которые Лада Дэнс получила за снимок, затерялись среди многочисленных критических отзывов, но все же были. Некоторые подписчики отметили «удивительный» взгляд 48-летней певицы, некоторые ее красоту и молодость, а другие сочли преимуществами то, что другие — недостатками.
Комментарии1
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