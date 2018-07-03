Глюкоза показала откровенную фотосессию

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в сториз своего Instagram снимки с новой фотосессии. Об этом сообщает «Ура.ру».

Фото демонстрирует, как артистка позирует на пляже в откровенном белом купальнике. Интернет-пользователи отметили, что купальник певицы почти не заметен, и ее тело выглядит полностью обнаженным.

Снимки в похожем купальнике, сделанные в Индии , певица показала в январе.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 11 Янв 2018 в 7:43 PST

Глюкоза уже не раз публиковала откровенные фото в соцсетях. В апреле комментаторов возмутила рекламная фотография, на которой певица была без нижнего белья. Пользователи назвали снимок «пошлым» и написали, что «бюстгальтер ей бы не помешал».

В июне она опубликовала фотографию в нижнем белье. Некоторые пользователи назвали снимок «отфотошопленным» и «скучным», при этом многие встали на сторону Глюкозы, уличив критиков в зависти.