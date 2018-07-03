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Глюкоза показала откровенную фотосессию
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Глюкоза показала откровенную фотосессию 

Рамблер 3 июля 2018
Фото: Instagram
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в сториз своего Instagram снимки с новой фотосессии. Об этом сообщает «Ура.ру».
Фото демонстрирует, как артистка позирует на пляже в откровенном белом купальнике. Интернет-пользователи отметили, что купальник певицы почти не заметен, и ее тело выглядит полностью обнаженным.
Снимки в похожем купальнике, сделанные в Индии, певица показала в январе.
Глюкоза уже не раз публиковала откровенные фото в соцсетях. В апреле комментаторов возмутила рекламная фотография, на которой певица была без нижнего белья. Пользователи назвали снимок «пошлым» и написали, что «бюстгальтер ей бы не помешал».
В июне она опубликовала фотографию в нижнем белье. Некоторые пользователи назвали снимок «отфотошопленным» и «скучным», при этом многие встали на сторону Глюкозы, уличив критиков в зависти.
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