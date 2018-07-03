Экс-жене Джигарханяна грозит суд

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Друг Джигарханяна сообщил о суде над Цымбалюк-Романовской за мошенничество 

Дни.ру 3 июля 2018
Фото: личный архив
Артур Согомонян постоянно находится рядом с Арменом Джигарханяном, помогая артисту во многих вопросах. И друга, конечно, радует та грандиозная поддержка, которую мэтру российского кино и сцены оказывают поклонники.
"Я уверен, что ваши забота и любовь помогают Армену Борисовичу восстанавливаться, и именно поэтому все самое сложное уже позади", — написал Согомонян на странице в общедоступной группе "Армен Джигарханян" в социальной сети Facebook.
"Сейчас Армен Борисович в хорошем состоянии, отдыхает, в основном занимается здоровьем, — продолжает Согомонян. — Вся история, связанная с Цымбалюк, уже в прошлом, он предпочитает о ней не вспоминать. Мы больше обсуждаем подготовку к новому театральному сезону и, конечно же, матчи чемпионата мира по футболу".
Он особо добавил, что информация из желтой прессы о том, что дела в отношении бывшей супруги актера прекращены, абсолютно не соответствует действительности.
"Дело по статье 138 передали для ознакомления обвиняемой и скоро будет направлено в суд. Мы также работаем над возбуждением дела по статье о мошенничестве, надеюсь, в скором времени справедливость будет восстановлена и мы сможем успокоить всех поклонников Армена Борисовича!" — заявил Согомонян.
Напомним, ранее Элина Мазур рассказала о личном отношении к Согомоняну.
"Он — кандидат экономических наук, занимается бизнесом, владеет несколькими компаниями. Армен Борисович дружил с его отцом. И Артур почитает народного артиста за второго отца, много лет помогает ему, выступает спонсором театра. Помогает он, кстати, не только Джигарханяну. Например, поддерживал Наталью Гундареву, когда та болела. Возможно, кому-то трудно поверить, но такие люди есть — неравнодушные, меценаты…" — отметила она.
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Комментарии3  Ещё 4 источника 
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