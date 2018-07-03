Экс-жене Джигарханяна грозит суд

Друг Джигарханяна сообщил о суде над Цымбалюк-Романовской за мошенничество

Артур Согомонян постоянно находится рядом с Арменом Джигарханяном , помогая артисту во многих вопросах. И друга, конечно, радует та грандиозная поддержка, которую мэтру российского кино и сцены оказывают поклонники.

"Я уверен, что ваши забота и любовь помогают Армену Борисовичу восстанавливаться, и именно поэтому все самое сложное уже позади", — написал Согомонян на странице в общедоступной группе "Армен Джигарханян" в социальной сети Facebook.

"Сейчас Армен Борисович в хорошем состоянии, отдыхает, в основном занимается здоровьем, — продолжает Согомонян. — Вся история, связанная с Цымбалюк, уже в прошлом, он предпочитает о ней не вспоминать. Мы больше обсуждаем подготовку к новому театральному сезону и, конечно же, матчи чемпионата мира по футболу".

Он особо добавил, что информация из желтой прессы о том, что дела в отношении бывшей супруги актера прекращены, абсолютно не соответствует действительности.

"Дело по статье 138 передали для ознакомления обвиняемой и скоро будет направлено в суд. Мы также работаем над возбуждением дела по статье о мошенничестве, надеюсь, в скором времени справедливость будет восстановлена и мы сможем успокоить всех поклонников Армена Борисовича!" — заявил Согомонян.

Напомним, ранее Элина Мазур рассказала о личном отношении к Согомоняну.