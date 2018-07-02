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«Вот такую Пугачеву я люблю!»
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«Вот такую Пугачеву я люблю!»: Галкин показал фото певицы без ретуши 

Teleprogramma.pro 2 июля 2018
Фото: Instagram
Телеведущий Максим Галкин признался в любви своей супруге 69-летней Алле Пугачевой
Шоумен опубликовал в своем микроблоге фото, на котором Алла Борисовна запечатлена без броского макияжа, гламурных фильтров и фотошопа. Поклонники певицы восхитились естественному образу артистки. В свои 69 лет исполнительница выглядит гораздо моложе своих ровесниц.
«Девушка с реки. Вот только что сфотал Аллусю. Без фильтров гламурных, фотошопов всяких дьявольских и тому подобного. Проверенный дедовский способ фотографии: лицо и объектив. Вот такую Пугачеву я люблю и вижу каждый день, с веснушками от солнца и единственными в мире глазами. И вам, верные мои подписчики, фолловеры мои дорогие, желаю как можно чаще видеть рядом любимое вами лицо», — отметил Галкин.
По слухам, за последние месяцы Алла Борисовна похудела на 15 килограммов. В гардеробе певицы появились наряды, которые она не могла позволить себе даже в юности: брюки-дудочки, джинсы, мини-шорты, облегающие фигуру юбки, шифоновые блузки.
«Хорошее фото! Настоящее, живое. И так с Кристиной стали похожи», «Счастливая женщина!», «Как всегда шикарная женщина, не смотря на возраст, выглядит лучше, чем многие молодые дамы», «Самое главное у женщины — это видеть ее счастливые глаза и улыбку! Она счастлива с Вами, Максим! », «Алла — шикарна! Я очень рада, что Лиза, просто копия мамы. Эта энергия, красота, характер не могут не восхищать! Максим, вам очень повезло с супругой, а ей с вами», «Настоящая, открытая, задорная!», «Здесь очень похожи с Кристиной», «Очень трогательно! Гармонии и любви вашей семье!», «Алла Борисовна в любом виде красотка», «Красивая без преувеличения. Детки и Вы Максим сделали ее ещё более красивой и счастливой!» — отметили поклонники.
Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным болела за российскую сборную, которая вышла на поле против Испанцев. Телеведущей показал, как они с супругой смотрели исторический матч дома по телевизору. Если бы не победа нашей сборной, поклонники вряд ли бы увидели провокационный образ певицы. Даже в домашней обстановке Алла Пугачева выглядит, как суперзвезда: артистка примерила красную футболку с яркой звездой в зоне декольте и облегающие джинсы, которые идеально сидели на фигуре певицы.
Нашей сборной предстоит сыграть в четвертьфинале чемпионата мира с командой из Хорватии. Россия обыграла Испанию со счетом 1:1, отыграв серию пенальти 4:3.
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