Ксения Собчак разозлила фанатов

Ксения Собчак в последнее время все больше будоражит умы подписчиков в Инстаграм странными постами.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 2 Июл 2018 в 5:14 PDT Недавно Собчак поразила читателей блога видео, где многим показалась нетрезвой. Чуть позже Ксюша решила напомнить женской аудитории о том, что все представительницы слабого пола, по сути, являются дальними родственницами тех обладательниц экстрасенсорных способностей, которым удалось избежать костров инквизиции. Высказавшись подобным образом, Собчак призвала женщин не забывать об этом.

Многие фолловеры Ксении крайне негативно отреагировали на подобные шуточные заявления политика: «На территории постсоветского пространства женщин не сжигали. Не знаю, с кем там ваши предки путались». Собчак намекнули и на нетрезвое видео из машины: «И не забывайте прибухнуть ведьминого яду за рулем колесницы».