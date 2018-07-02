Басков похвастался роскошным отдыхом

«Красиво жить не запретишь»: Басков открыто демонстрирует свое богатство

Певец отправился в отпуск на один из самых дорогих островов Средиземноморья

Курорт Порто-Черво на острове Сардиния уже давно стал синонимом роскошной жизни. Здесь приобретают недвижимость миллионеры со всего света и в сезон пришвартовывают свои яхты в местной гавани.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 29 Июн 2018 в 7:35 PDT

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 1 Июл 2018 в 11:55 PDT На одной из первых фотографий с отдыха запечатлен завтрак Баскова на яхте. Николай, словно специально решил подразнить своих подписчиков, демонстрируя роскошную сытую жизнь. Неудивительно, что вместе восторженных слов он получил шквал негативных комментариев. Пользователи справедливо отмечают, что не все могут позволить себе такие завтраки, а хвастать своими богатствами — дурной вкус. Они приводят в пример Баскову западных звезд, которые в своих микроблогах делятся не кадрами на золотых унитазах, а естественными снимками на фоне природы.