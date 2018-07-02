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Басков похвастался роскошным отдыхом
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«Красиво жить не запретишь»: Басков открыто демонстрирует свое богатство 

Teleprogramma.pro 2 июля 2018
Фото: Instagram
Певец отправился в отпуск на один из самых дорогих островов Средиземноморья
Курорт Порто-Черво на острове Сардиния уже давно стал синонимом роскошной жизни. Здесь приобретают недвижимость миллионеры со всего света и в сезон пришвартовывают свои яхты в местной гавани.
Среди российской богемы Сардиния до недавних пор не пользовалась популярностью. Но вот уже года два как постепенно остров стал наполняться нашими соотечественниками. Одними из первых это место облюбовали Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Вслед за ними на остров подтянулись их друзья и знакомые. В этом году на курорт добрался Николай Басков. Вот уже почти неделю как артист отдыхает в Италии и делится снимками в своем микроблоге.
На одной из первых фотографий с отдыха запечатлен завтрак Баскова на яхте. Николай, словно специально решил подразнить своих подписчиков, демонстрируя роскошную сытую жизнь. Неудивительно, что вместе восторженных слов он получил шквал негативных комментариев. Пользователи справедливо отмечают, что не все могут позволить себе такие завтраки, а хвастать своими богатствами — дурной вкус. Они приводят в пример Баскову западных звезд, которые в своих микроблогах делятся не кадрами на золотых унитазах, а естественными снимками на фоне природы.
Однако Баскова едкие замечания в его адрес не остановили. Он продолжил демонстрировать атрибуты роскошной жизни. На днях он поделился снимком с несколькими пакетами с вещами от именитых итальянских дизайнеров. Певец рассказал, что устроил шопинг на радостях от победы нашей сборной над командой Испании. В очередной раз пользователи посоветовали Баскову думать, прежде чем публиковать такие снимки. Но, наверняка, певец ослушается своих фолловеров.
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