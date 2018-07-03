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Бывшая жена втянулась в семейный скандал Кержакова
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Бывшая жена втянулась в грязный семейный скандал Кержакова 

Дни.ру 3 июля 2018
Фото: instagram.com/a.kerzhakov11
Журналисты связались с бывшей возлюбленной Александра Кержакова, которая несколько лет назад оказалась в той же ситуации, что и нынешняя жена футболиста Милана. Женщина не понимает, зачем нужно было выносить скандал на всеобщее обсуждение.
После того, как в эфире ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" включили аудиозапись, на которой Александр Кержаков попросил у супруги Миланы вернуть ему внушительную сумму денег, журналисты и прочая заинтересованная общественность головы сломали в догадках, о каких деньгах говорил футболист.
instagram.com/safronovaekaterina812/
Наконец репортеры сумели связаться с Кержаковым, однако тот лишь напустил еще больше интриги. "Перечислите мне два миллиарда долларов, большая часть из них пойдет на благотворительность. Сможете помочь?!" — приводит слова Александра Кержакова обескураженные журналисты сайта "Комсомольская правда".
Куда разговорчивее оказалась бывшая возлюбленная футболиста Екатерина Сафронова. Напомним, в 2013-м у пары родился сын Игорь. В 2014 году Кержаков подал в суд на Сафронову, потребовав лишить ее права воспитывать их общего ребенка и обвиняя в пристрастии к наркотикам. В октябре 2014-го суд лишил ее родительских прав.
К счастью, сейчас личная жизнь Сафроновой налажена. У нее подрастает маленькая дочь. Правда, неизвестно, видится ли она с сыном от Кержакова.
"Не здоровая тенденция какая-то. Просто не понимаю, зачем такую трагедию вынесли в СМИ?! Если искренне хотят помочь человеку, то обычно такие проблемы решаются внутри семьи, но это их дело, конечно. У нас разные дороги, я желаю, чтобы у них все было хорошо", — высказалась Екатерина Сафронова.
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