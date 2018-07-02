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Признания Миланы Кержаковой стали темой телепередачи
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«Готова выбросить ребенка из окна»: обнародован телефонный разговор Кержакова с женой 

Teleprogramma.pro 2 июля 2018
Фото: Instagram
Сегодня передача "Прямой эфир" была посвящена Милане Кержаковой. Девушка на днях заявила, что муж отобрал у нее годовалого сына. Позже супруга футболиста призналась, что лечилась в наркологической клинике.
Ранее Teleprogramma.pro уже сообщала, что Милана Кержакова заявила, что супруг Александр Кержаков похитил у нее годовалого сына Артемия. Она рассказала о случившемся в соцсетях. Однако позже девушка призналась, что оклеветала возлюбленного. Она пояснила, что несколько месяцев лечилась в наркологической клинике. По словам Миланы, наследника она не видела больше года. Дочь бывшего сенатора Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова поддержали подруги, в том числе и Яна Рудковская.
Сегодня передача «Прямой эфир» с Андреем Малаховым была посвящена проблемам в семье Миланы. В студии была обнародована запись телефонного разговора между супругами. В нем Кержаков признается, что боится оставлять ребенка с матерью, так как она пыталась выкинуть малыша из окна до того, как легал в клинику. «Твои разговоры на тему того, что ты готова выбросить ребенка из окна до того момента, когда ты уехала туда, это будет продолжаться или нет? Я не знаю, насколько тебя вылечили», — говорит на записи футболист.
Милана и Александр были идеальной парой / кадр из передачи
Также Александр упоминает, что у его супруги психические проблемы, поэтому он отправил ее на лечение. Спортсмен считает, что она выставляет его как тирана, но на самом деле все обстояло несколько не так. По его словам, именно ее мама запрещала ему видеться с родным сыном. Футболист поясняет в разговоре, что теперь не разрешает ей видеться матери с сыном, так как не уверен в безопасности малыша. Сначала он хочет лично побеседовать с лечащим врачем жены, а уже потом организовать Милане встречу с наследником. В еще одном телефонном разговоре супруга признается Кержакову, что любит его и просит мужчину ее не бросать. Футболист в этот момент отмечает, что ему не нужны деньги нажитые в браке и просит девушку привезти ему только его гонорары.
Напомним, два года назад Милана потеряла своего отца. Ей было так тяжело переживать эту утрату, что она начала употреблять запрещенные вещества и впала в депрессию.
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