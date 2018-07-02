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Украинцев «адово бомбануло» от поведения Земфиры
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Украинцев «адово бомбануло» от поведения Земфиры 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Певица Земфира во время концерта в Минске вынесла на сцену российский флаг, поздравив сборную России с выходом в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Жест Земфиры вызвал негодование у украинцев.
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«Земфира спела максимально неудачные 8-9 песен. Вышла во флаге России со словами: "Мы вышли из группы на чемпионате мира". Кто "мы"? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь?», — возмутилась одна из украинских слушательниц.
«Дичайше, адово бомбануло у рукопожатной публики от концерта Земфиры. Они-то ждали, что она с украинским флагом выйдет, а она…», — написал в Facebook украинский журналист Юрий Ткачев.
Блогер Анатолий Шарий опубликовал фотографию Земфиры с российским триколором, подписав ее:
«Земфира. Ну вот и все. А чуть на халяву паспорт Украины не получила тогда».
В декабре 2015 года на концерте в Тбилиси Земфира подняла украинский флаг, после чего украинские активисты предложили дать ей гражданство, а власти страны включили певицу в «белый список» деятелей культуры, которые поддерживают Украину.
Комментарии47  Ещё 6 источников 
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