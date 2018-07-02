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Джигурда оправдал россиянок за интерес к иностранцам
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Джигурда оправдал россиянок за интерес к иностранцам 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские мужчины должны пересмотреть свой образ жизни, чтобы женщины не смотрели в сторону иностранцев. Об этом заявил актер и шоумен Никита Джигурда в интервью «360».
«Надо вернуть России эстроген секса, чтобы девчонок удовлетворяли наши пацаны, которые сейчас загнаны стрессами, несправедливостью, зарплатами», — сказал актер.
По словам Джигурды, россиянки летят к иностранцам как бабочки на огонь, и «не понимают, чем это кончится». Однако такое поведение демонстрирует, что девушек не устраивают российские мужчины.
По мнению Джигурды, сильному полу стоит изучить «языческо-ведическую философию», чтобы иметь успех у дам.
Поведение российских девушек, которые во время чемпионата мира по футболу массово выходят в места скопления иностранцев в поисках любовных приключений, вызвало широкий общественный резонанс.
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