Джигурда оправдал россиянок за интерес к иностранцам

Российские мужчины должны пересмотреть свой образ жизни, чтобы женщины не смотрели в сторону иностранцев. Об этом заявил актер и шоумен Никита Джигурда в интервью «360».

«Надо вернуть России эстроген секса, чтобы девчонок удовлетворяли наши пацаны, которые сейчас загнаны стрессами, несправедливостью, зарплатами», — сказал актер.

По словам Джигурды, россиянки летят к иностранцам как бабочки на огонь, и «не понимают, чем это кончится». Однако такое поведение демонстрирует, что девушек не устраивают российские мужчины.

По мнению Джигурды, сильному полу стоит изучить «языческо-ведическую философию», чтобы иметь успех у дам.

Поведение российских девушек, которые во время чемпионата мира по футболу массово выходят в места скопления иностранцев в поисках любовных приключений, вызвало широкий общественный резонанс.