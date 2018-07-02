Известная актриса рассказала об онкологии

Ия Нинидзе откровенно рассказала о смерти любимого мужчины и борьбе с онкологическим заболеванием

Актриса Ия Нинидзе играла в кино с ранних лет и прославилась, когда ей было всего 16 после фильма «Небесные ласточки». Карьера актрисы шла в гору. Артистка поступила во ВГИК и была лучшей ученицей, но спустя несколько лет столкнулась с серьезными испытаниями в личной жизни, которые не лучшим образом отразились на ее работе.

Судьба Нинидзе сложилась весьма непросто. В 17 лет она вышла замуж за сына известных артистов — Нико Шенгелая. Большая любовь закончилась личной трагедией для актрисы. Им с супругом пришлось жить в разных городах, а когда Ия узнала, что ждет ребенка, ее муж потребовал у артистки сделать аборт.

«Я сразу поняла, что в положении. Я хранила эту тайну, а когда через некоторое время я сообщила мужу, то узнала, что у него уже есть новая девушка которая тоже была беременна. И узнала я это после того, как он сказал делать аборт. И я послушалась, но это было такое предательство. После этого все окончательно разрушилось», — вспоминает Ия.

Артистка признается, что после случившегося боялась мужчин.

Вторым мужем Ии тал актер Сергей Маскачев. Пара поженилась, а в скором времени в семье появился ребенок — артистка родила сына. Но и этот брак Нинидзе распался из-за расстояния. Ия вышла замуж в третий раз за мужчину по имени Михаил и родила дочь. К сожалению, супруг артистки бросил Нинидзе с двумя детьми и эмигрировал в США , а актрисе пришлось в одиночку воспитывать наследников в тяжелое безденежное время.

Ия еще пыталась обрести счастье в личной жизни. Она познакомилась с женатым мужчиной и влюбилась без памяти.

"Я не собиралась уводить его из семьи, он сам ушел. Даже подарил мне тоненькое обручальное кольцо, которое я носила", — вспоминает Ия.

К сожалению, возлюбленной Нинидзе скончался — он был зависим от наркотиков. Актриса пыталась его спасти, но через три с половиной года после начала их бурного романа он умер.

Вскоре после смерти возлюбленного Ия и сама столкнулась со страшным недугом.