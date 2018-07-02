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Глава Национального родительского комитета избила светскую львицу
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Глава Национального родительского комитета избила светскую львицу 

Рамблер 2 июля 2018
Фото: instagram.com/kravetsalena
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец избила Алену Кравец. Об этом светская львица сама рассказала порталу «Дни.ру».
«Увидела роскошную, богатую и счастливую меня, не выдержала», — уверена она.
По словам Кравец, инцидент произошел во время съемок одного из шоу на федеральном канале: светская львица призвала «многодетную мать бальзаковского возраста» вести себя интеллигентно и не вырывать микрофон.
«Никакая я не интеллигентка!» — ответила Волынец и начала «жестоко бить» Кравец.
В результате у светской львицы открылось носовое кровотечение, что она зафиксировала в одной из подмосковных больниц, куда была доставлена на "скорой".
Кроме того, Кравец рассказала, что во время съемок Волынец называла ее «овцой», «шалавой» и «проституткой» и грозила закопать ее в асфальт.
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