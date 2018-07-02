Глава Национального родительского комитета избила светскую львицу

«Увидела роскошную, богатую и счастливую меня, не выдержала», — уверена она.

По словам Кравец, инцидент произошел во время съемок одного из шоу на федеральном канале: светская львица призвала «многодетную мать бальзаковского возраста» вести себя интеллигентно и не вырывать микрофон.

«Никакая я не интеллигентка!» — ответила Волынец и начала «жестоко бить» Кравец.

В результате у светской львицы открылось носовое кровотечение, что она зафиксировала в одной из подмосковных больниц, куда была доставлена на "скорой".

Кроме того, Кравец рассказала, что во время съемок Волынец называла ее «овцой», «шалавой» и «проституткой» и грозила закопать ее в асфальт.