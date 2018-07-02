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Алан Лонгмьюир умер от загадочной болезни
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Член группы Bay City Rollers подхватил таинственную болезнь на курорте и умер 

Lenta.ru 2 июля 2018
Фото: @alanlongmuirbcr
Шотландский музыкант Алан Лонгмьюир, один из создателей и басист поп-группы Bay City Rollers скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает Daily Mail в понедельник, 2 июля.
Лонгмьюир умер в больнице Эдинбурга. По словам его родственников, причиной смерти стал «атаковавший его жизненно важные органы» вирус, который он подхватил во время отдыха в Мексике. Музыкант вернулся с курорта в середине июня и был госпитализирован. Подробности не раскрываются.
Алан Лонгмьюир стал одним из первых участников коллектива Bay City Rollers, сформировавшегося в 1969 году. Группа выпустила девять студийных альбомов и к середине 1970-х приобрела мировую известность. Помимо баса, Лонгмьюир играл в группе на акустической гитаре и синтезаторе. Bay City Rollers распались в 1982 году. Группа частично воссоединилась в 2015-м при участии Лонгмьюира.
26 июня стало известно о смерти лидера группы «До Мажор» Андрея Сучилина, которого сняли с рейса в Португалии из-за «невыносимой вони», вызванной некрозом тканей. Музыкант оказался в реанимации без средств и с закончившейся страховкой.
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