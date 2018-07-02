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Шукшина восстанавливает душевное равновесие на футболе
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Рассказавшая о семейных драмах Шукшина восстанавливает душевное равновесие на футболе 

Teleprogramma.pro 2 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Фамилия именитого режиссера и актера Василия Шукшина снова гремела на всю страну, однако на этот раз поводом для всеобщего обсуждения стала семейная драма. Внук именитого артиста Макар Касаткин был втянут в неприятную историю: бывшая возлюбленная юноши заявила, что ждет от него ребенка. К словам несостоявшейся невестки Фреи Зильбер Мария Шукшина отнеслась с недоверием, тогда девушка обратилась на телевидение, обвинив Макара во всех смертных грехах. Фрея утверждала, что юноша живет на средства, которые выделяют ему родители и не задумается о будущем, транжиря то, что зарабатывают его близкие.
Сама Шукшина официально обратилась к Фреи, опубликовав в своем микроблоге пост, в котором она рассказала о семейной драме. Телеведущая отметила, что девушка перестала выходить на связь и не собирается проходить ДНК-тест на установление отцовства.
Судя по всему, уставшая от конфликтов и ссор Мария Шукшина восстанавливает душевное равновесие на футболе. Телеведущая вместе с ярыми болельщиками смотрела матч Россия — Испания в одном из спорт-баров. Артистка ликовала, узнав о победе нашей сборной, исполнив государственный гимн на камеру.
«Болея вчера за наших, многие из нас сорвали голос, несмотря на спектакли, в которых играют здесь, на испанской земле. Нарисовав себе на щеке наш российский флаг, и прогуливаясь по улицам Torrevieja после Победы нашей сборной, многие из нас, видимо, рисковали… Но все прошло достойно! Испанцы, молча, ретировались из кафе, в котором мы болели за наших, причем почему-то задолго до нашей Победы. Испанцы умные!», — отметила Шукшина.
Российская сборная обыграла Италию со счетом 1:1, отыграв серию пенальти 4:3. Наша команда впервые в истории вышла в четвертьфинал, теперь России предстоит встретиться с Хорватией. Напомним, что решающий гол забил российский нападающий Артем Дзюба. Автогол — Сергей Игнашевич. Вратарь сборной Игорь Акинфеев отбил два мяча в серии пенальти, обеспечив нашей команде победу.
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