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Тото Кутуньо госпитализирован
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Тото Кутуньо госпитализирован 

Рамблер 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Итальянский певец Тото Кутуньо 30 июня отменил выступление в Бельгии из-за «внезапной болезни». Об этом сообщает La Repubblica.
По данным издания, певца госпитализировали в бельгийском городе Льеж. Врачи заявили, что у Кутуньо «проблемы с сердцем».
74-летний певец стал почетным гостем фестиваля итальянской песни в Бельгии и должен был выступить на мероприятии трижды. Представители Кутуньо отметили, что сейчас он находится в стабильном состоянии.
«Чрезмерная жара в эти дни вызвала кратковременную слабость, что заставило меня отказаться от выступления в Бельгии», — заявил газете сам артист.
По его словам, теперь он «в порядке» и чувствует себя в больнице «как дома». Кутуньо отметил, что среди врачей оказались итальянцы и русские.
«Короче говоря, моя аудитория поддерживает меня и заботится обо мне», — подчеркнул он.
Певец пообещал, что через несколько дней покинет больницу и возобновит выступления.
Итальянский певец, композитор, победитель «Евровидения-1990» Тото Кутуньо прославился благодаря песне «L’italiano». Он также известен по совместным работам с Адриано Челентано, Джо Дассеном и Далидой.
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