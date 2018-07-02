Тото Кутуньо госпитализирован

Итальянский певец Тото Кутуньо 30 июня отменил выступление в Бельгии из-за «внезапной болезни». Об этом сообщает La Repubblica.

По данным издания, певца госпитализировали в бельгийском городе Льеж . Врачи заявили, что у Кутуньо «проблемы с сердцем».

74-летний певец стал почетным гостем фестиваля итальянской песни в Бельгии и должен был выступить на мероприятии трижды. Представители Кутуньо отметили, что сейчас он находится в стабильном состоянии.

«Чрезмерная жара в эти дни вызвала кратковременную слабость, что заставило меня отказаться от выступления в Бельгии», — заявил газете сам артист.

По его словам, теперь он «в порядке» и чувствует себя в больнице «как дома». Кутуньо отметил, что среди врачей оказались итальянцы и русские.

«Короче говоря, моя аудитория поддерживает меня и заботится обо мне», — подчеркнул он.

Певец пообещал, что через несколько дней покинет больницу и возобновит выступления.