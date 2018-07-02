«У меня глаза чуть не выпали»: Штурм об Осине

«У меня глаза чуть не выпали»: певица Штурм о гниющем Осине

Когда-то певица Наталья Штурм была близкой подругой музыканта Евгения Осина . Артистка пыталась помочь некогда популярному исполнителю побороть пагубное пристрастие к алкоголю, однако все ее усилия оказались тщетными, более того, по словам Натальи, Евгений ее еще и оболгал.

"Я умыла руки от этой истории, потому что когда я ему помогала, он меня облил гадостями, ложью. Бред был такой, что у меня глаза чуть не выпали", — призналась Наталья Штурм, прокомментировав информацию о том, что Евгений Осин находится в ужасном состоянии.

По мнению артистки, певца уже не спасти.

"Все, кто мог ему помогали, но ему невозможно помочь. Все, кто с ним возился, получил в ответ просто ужасные гадости. Любой человек, приближающийся к нему будет оболган. Просто Женя выбрал такой путь. Он так хочет закончить свою земную жизнь, и с этим ничего не поделать", — заключила Наталья Штурм в беседе с репортерами Starhit.

Ранее продюсер легендарной группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что с Осиным происходят "страшные вещи". "Рука, которую он повредил в аварии, гниет. Почки отказывают. Ноги отказывают. С ногами у него и раньше были проблемы. Врачи ему говорили: "Ни в коем случае не пить". Если срочно не принять меры, у Жени может начаться необратимый процесс. А это значит — не более 10-15 дней, и кранты", — рассказал Андрей Разин.

Напомним, Евгений Осин повредил руку, упав с мотоцикла. Однако артист предпочел не обращаться за помощью к медикам, решив, что само все пройдет. Вот только ничего не прошло, а стало хуже.