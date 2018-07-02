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Болезнь вынудила МакSим уйти со сцены
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Стало известно, чем больна МакSим 

Рамблер 2 июля 2018
Певице Марине Абросимовой (МакSим) пришлось уйти в творческий отпуск из-за «серьезных проблем» с сосудами головного мозга. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник в окружении артистки.
По словам собеседника издания, проблемы со здоровьем у 35-летней певицы начались «достаточно давно». Несколько месяцев назад ей пришлось обратиться к врачам из-за плохого самочувствия перед концертом. Она пожаловалась на сильное головокружение, боль и шум в ушах.
На обследовании в Москве у нее выявили проблемы с сосудами, связанные, предположительно, с переутомлением и недосыпом.
Сама МакSим заявила «СтарХиту», что «поводов для сильного беспокойства» о ее здоровье нет. Она пояснила, что решила «плотно заняться» собой и проводить все свободное время с детьми.
Ранее на своей странице в Instagram певица рассказала, что проблемы со здоровьем у нее начались из-за переутомления. Она заявила, что вернется к выступлениям через несколько месяцев «с новыми силами и новым музыкальным материалом».
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