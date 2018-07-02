Комолов хайпанул на футболе

Как многие российские медийные персоны, во время Чемпионата мира по футболу Антон решил «хайпануть», а заодно и показать, что болеет за сборную команду нашей страны.
Для эффектного поста в Инстаграм радио ведущий приклеил длинные черные усы, которые нашел в своем архиве. К этим «самым усатым усам» Комолов добавил парик с длинными белыми волосами.
Антон не смог удержаться от юмора, взглянув на свое фото, и добавил хэштеги #ВыпьемЗаФутбол, #КакБлестятСейчасТвоиУсы, #ИзгибГитарыЖелтойОбнялУсамиНежно, #НетНеЗаплаканныйПростоРасчувствовался.
Поклонники оценили юмор и посчитали, что с такими усами надежды наши футболисты просто обязаны обыграть испанцев.