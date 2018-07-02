Жену Казаченко шантажируют непристойными фото

Жена Казаченко столкнулась с порноместью

Жена певца Вадима Казаченко Ольга рассказала на своей странице в Instagram, что концертный директор ее мужа Ирина шантажирует ее угрозами выложить «непристойные фото».

По словам Ольги Казаченко, речь идет о снимках, которые она «якобы высылала своему мужу».

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) 1 Июл 2018 в 2:37 PDT

Женщина, скорее всего, написала об Ирине Аманти — подруге и продюсере Казаченко, к которой он ушел после расставания с женой.

Ранее суд обязал певца выплачивать более 31 тысячи рублей алиментов Ольге Казаченко на содержание их сына. В конце апреля у них начался бракоразводный процесс.