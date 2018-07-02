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Жена Казаченко столкнулась с порноместью
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Жена Казаченко столкнулась с порноместью 

Рамблер 4 часа назад
Жена певца Вадима Казаченко Ольга рассказала на своей странице в Instagram, что концертный директор ее мужа Ирина шантажирует ее угрозами выложить «непристойные фото».
По словам Ольги Казаченко, речь идет о снимках, которые она «якобы высылала своему мужу».
Женщина, скорее всего, написала об Ирине Аманти — подруге и продюсере Казаченко, к которой он ушел после расставания с женой.
Ранее суд обязал певца выплачивать более 31 тысячи рублей алиментов Ольге Казаченко на содержание их сына. В конце апреля у них начался бракоразводный процесс.
Позже Ольга Казаченко обратилась в Гагаринский суд Москвы с просьбой провести независимое исследование психического здоровья мужа. Певец в ответ сообщил, что расстался с супругой из-за ее «склонности к алкоголизму». Казаченко назвала эти утверждения «ложью».
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