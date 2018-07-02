T-killah набил тату честь победы сборной

Рэпер T-killah набил тату на лице в честь победы сборной России

Два дня назад рэпер T-killah ( Александр Тарасов ), написал в своем Instagram: «Если в воскресенье наши обыграют испанцев, то набью татуху на лице — РОССИЯ !».

Перед матчем артист подогревал интерес подписчиков к своему обещанию: «Ваш прогноз? И кто тоже готов набить тату в случае прохода!». Но желающих составить компанию любимому артисту и набить татуировку на лице не оказалось.

После исторической победы, подписчики начали писать рэперу, что ждут исполнения обещания.

Публикация от T-killah (@t_killah) 1 Июл 2018 в 12:08 PDT На всякий случай, Александр задал вопрос фанатам: «Вы реально этого хотите?». Естественно, все написали «да». И T-killah отправился в тату-салон.

Но он решил набить не только слово «Россия», а так же имя героя матча, вратаря сборной и ЦСКА, Игоря Акинфеева , который отбил два пенальти и вывел команду в четверть финал.

В результате теперь у артиста на правой щеке красуется надпись: «Россия Игорь».

Подписчики Тарасова хвалят его за смелость и называют настоящим мужиком, который сдержал свое слово.