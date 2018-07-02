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T-killah набил тату честь победы сборной
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Рэпер T-killah набил тату на лице в честь победы сборной России 

Teleprogramma.pro 2 июля 2018
Фото: Instagram
Два дня назад рэпер T-killah (Александр Тарасов), написал в своем Instagram: «Если в воскресенье наши обыграют испанцев, то набью татуху на лице — РОССИЯ!».
Перед матчем артист подогревал интерес подписчиков к своему обещанию: «Ваш прогноз? И кто тоже готов набить тату в случае прохода!». Но желающих составить компанию любимому артисту и набить татуировку на лице не оказалось.
После исторической победы, подписчики начали писать рэперу, что ждут исполнения обещания.
На всякий случай, Александр задал вопрос фанатам: «Вы реально этого хотите?». Естественно, все написали «да». И T-killah отправился в тату-салон.
Но он решил набить не только слово «Россия», а так же имя героя матча, вратаря сборной и ЦСКА, Игоря Акинфеева, который отбил два пенальти и вывел команду в четверть финал.
В результате теперь у артиста на правой щеке красуется надпись: «Россия Игорь».
Подписчики Тарасова хвалят его за смелость и называют настоящим мужиком, который сдержал свое слово.
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